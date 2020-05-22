لجان لرصد التعديات والبناء المخالف بأسيوط وإزالتها فورا

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارًا بتشكيل لجنة بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة وتضم في عضويتها كل من عضو بالمتابعة الميدانية المختص بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية المختصة ومسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية المختص ومسئول الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص .

أشار المحافظ إلى تولي هذه اللجان المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية للمركز والمدينة خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفترة الحظر ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتوثيق ما يتم من إجراءات والعرض بالتقارير اللازمة بنتائج الأعمال.

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وقال محافظ أسيوط أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي حيث يعد هذا الملف من أهم الملفات التي يعمل عليها حاليًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة اليومية ورصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد وسرعة إزالة أي مباني عشوائية بدون ترخيص أثناء إجازة العيد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لافتًا إلى أنه لا تهاون في ذلك وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

كما وجه المحافظ بالمرور الدوري بمختلف القرى والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والحدائق العامة ووقف حركة النقل العام طوال إجازة العيد.