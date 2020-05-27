قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين فلسطينيين ، ونفذت عمليات هدم طالت منازل ومنشآت سياحية في عدة محافظات.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منتجعا في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس، ومنشأة سياحية قيد الإنشاء في بلدة سبسطية شمالها، وهدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.





وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فروش بيت دجن، وهدمت منزلا قيد الإنشاء مكون من ثلاث غرف، بحجة عدم الترخيص،كما أغلقت قوات الاحتلال، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس .





وفي الخليل، هدمت جرافات الاحتلال ثلاث غرف زراعية، وجرفت أراضي غرب المدينة،حيث هدمت ثلاث غرف زراعية في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، بحجة البناء دون ترخيص.





وأضافت أن قوات الاحتلال، أخطرت بهدم ثلاث خيم سكنية، في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل ،كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من بسطات خضروات في الأغوار الشمالية .





كما قامت قوات الاحتلال في القدس المحتلة بأجبار عائلة على هدم أجزاء من منزلها ذاتيا، بحجة عدم الترخيص.