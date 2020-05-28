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ديني

مجمع البحوث: لا مانع من الصلاة بالكمامة خوفا من انتشار الوباء

الخميس 28/مايو/2020 - 02:48 ص
لامانع من الصلاة
لامانع من الصلاة بالكمامة خوفا من انتشار الوباء
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محمود ضاحي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من الصلاة بالكمامة التى يضعها الناس خوفا من انتشار الوباء أو انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال "ما حكم الصلاة بالكمامة؟"، أن الفقهاء اتفقوا على أنه مسموح للرجال وللنساء تغطية الوجه أثناء الصلاة.

وتابعت لجنة الفتوى أنه ربما توجد ضرورة إرتداء الأقنعة الطبية التي تغطي الفم والأنف أثناء الصلاة للحماية من الأمراض المعدية المنقولة جوًا أو عن طريق رذاذ شخص اقترب منك.

وذكرت اللجنة، قول ابن عبد البر، "اتفقوا على أن تكشف المرأة وجهها في الصلاة والإحرام حيث تمنع تغطية الوجه الاتصال المباشر للجبين والأنف والفم بالأرض".

ونوهت بأنه يجوز للمرأة أن تغطيه وكذلك الرجل إذا كانت هناك حاجة فعلية وضرورة تقتضي ذلك.

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