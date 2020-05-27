6 رحلات للعالقين.. "المصريين الأحرار" يتدخل لإعادة ألف مصرى من السعودية

قال أحمد على حسن مسئول حزب المصريين الأحرار بدول الخليج العربي، إن الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب تواصل مع الجهات المختصة وبالتعاون مع شركة خطوط جدة للسياحة والسفر جارِ إعداد رحلات من مطار تبوك/القاهرة لنقل العالقين من أبناء الجالية المصرية.





وأضاف مسئول "المصريين الأحرار" بالخليج، انه سيتم إعداد ثلاثة رحلات جوية أيام ٢ و٣ و٤ يونيو المقبل تّقل نحو ٥٠٠ عالقا؛ وتشمل إجراءات الرحلة نُزل المصريين في فنادق بالقاهرة للحجر الصحى.





وأوضح أنه بالتنسيق بين الحزب وشركة آير كايرو أكتمل حجز ٣ رحلات لإعادة ٥١٠ عالقًا خلال أيام ٣١ مايو واول يونيو جدة/ مرسي علم ، وأيضا رحلة أول يونيو الرياض /مرسي علم وعقب إنهاء الحجر الصحى بمدينة مرسي علم انتقالهم للقاهرة بالطيران.





وناشد مسئول حزب المصريين الأحرار بدول الخليج جموع أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية عدم التعامل مع بعض الاشخاص الذين ينتحلون صفات غير مخولة لهم ويدعون مناصب وهمية بالقنصليات او السفارات ويوهمون ابناء الجالية باعادتهم وادراجهم بكشوف العالقين مقابل تحصيل مبالغ نقدية.