وفق خرائط الضم.. إسرائيل ستتخلى عن 30% من المنطقة ج بالضفة

نشر الإعلام الإسرائيلي اليوم الأربعاء تفاصيل خرائط الضم الإسرائيلية التي سينفذها الاحتلال أول شهر يوليو المقبل.





وأفادت القناة 7 العبرية أن إسرائيل ستتخلى عن 30 % من مناطق ج بالضفة الغربية ضمن مخطط ضم مناطق الضفة وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقالت القناة أن إدارة ترامب طلبت من اللجنة الإسرائيلية الأمريكية التي تعد خرائط الضم والتي سيطبق في يوليو المقبل، أن تصبح ذات حدود محددة وستتخلى إسرائيل عن جميع مطالبها في مناطق خارجة تلك الحدود.

وقال رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي داعان بأن أمريكا تشدد من مواقفها ومطالبها تضر بالمصالح الأساسية لإسرائيل.





وفي سياق متصل أصدر رئيس الأركان أفيف كوخافي مؤخرا تحذيرا للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتعامل مع تصعيد محتمل في المناطق الفلسطينية، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن تحذير كوخافي جاء خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش، وذلك في ضوء نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضم مستوطنات الضفة الغربية.

وقبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تشكيل لجنة مشتركة لرسم خرائط تحدد مناطق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ضمن "صفقة القرن".





وفي 17 مايو الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان)، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.





وقبل أسبوع، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية.





وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطول أكثر من 30 % من مساحة الضفة الغربية، وحذر الفلسطينيون مرارًا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من أساسها.