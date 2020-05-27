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منوعات

في بريطانيا.. نائب مستهتر يقيم حفل عيد ميلاده رغم كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:02 م
النائب البريطاني
النائب البريطاني روب روبرتس
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أماني إبراهيم
في واقعة غريبة من نوعها، كانت الشرطة البريطانية في طريقها للقبض على نائب بريطاني بسبب إقامته لحفل ضخم في منزله.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد فضت الشرطة حفل عيد الميلاد الذي أقامه النائب البريطاني روب روبرتس الذي يمثل دائرة ديلين في شمال ويلز.


ورغم كل التحذيرات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن النائب المستهتر ضرب بها عرض الحائط، وعندما حضرت الشرطة إلى منزله وجدت به كل ما يدل على إقامة حفل عيد ميلاد.

وحاول الموجودن بالمنزل تهريب النائب روب روبرتس، قائلين أن النائب لم يكن موجودا في المنزل الليلة الماضية، وكان في لندن في ذلك الوقت.

ولكن الشرطة كانت قد تلقت بلاغا بوجود تجمع في منزل النائب للاحتفال بعيد ميلاد الأربعين، رغم كل قواعد حظر التجمعات وتبادل الزيارات في ويلز البريطانية.

وقال متحدث باسم روب روبرتس: السيد روبرتس لم يكن موجودا في المنزل في ذلك الوقت، عائلته تطبق المبادئ التوجيهية التي وضعتها الحكومة".
في بريطانيا.. نائب مستهتر يقيم حفل عيد ميلاده رغم كورونا
في بريطانيا.. نائب مستهتر يقيم حفل عيد ميلاده رغم كورونا
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