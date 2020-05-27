عودة تدريبات الأهلي.. فايلر يجتمع بالجهاز المعاون لوضع الخريطة والبرنامج البدنى

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع معاونيه لوضع خريطة العودة للتدريبات الجماعية ونظامها وتقسيم اللاعبين والبرنامج البدني والفني.





وطلب فايلر من سيد عبدالحفيظ تحديد موقف وموعد مبدئي لعودة المباريات الرسمية حتي يتمكن من تحديد برنامجه التدريبي.





وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أكد ان النشاط الرياضي سيعود تدريجيًا منتصف يونيو المقبل .





ويعقد محمود الخطيب إجتماعًا مع لجنة التخطيط لكرة القدم حاليا بالمقر الرئيسي بالجزيرة .





ويناقش الخطيب مع اللجنة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.





ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.