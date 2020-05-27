رئيس الجامعة الإسلامية العالمية يترأس المؤتمر الدولي حول دور الجامعات في مواجهة كورونا

ترأس الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد ، المؤتمر الدولي الافتراضي بعنوان: “دور الجامعات والمؤسسات في مواجهة أزمة كورونا -الواقع والحلول”.





وأكد الدريويش أن إقامة المؤتمر جاءت بجهود مشتركة من الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، واتحاد الجامعات الأفروآسيوية، والاتحاد الدولي للمدارس العربية الإسلامية الدولية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والرابطة الدولية للأدب الإسلامي، وجامعة دار الإسلام في إندونيسيا، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، واتحاد القيادات النسائية العربية.





وشارك في المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الأستاذ الدكتور أمل فتح الله زركشي رئيس جامعة دار السلام في كونتور ومدير مكتب اتحاد الجامعات الأفروآسيوية في إندونيسيا، والأستاذ الدكتور نبي بخش جماني الخبير في مجال التربية وعضو الهيئة الاستشارية العليا لاتحاد الجامعات الأفروآسيوية ومدير إدارة التعليم عن بعد بالجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، و الدكتور أشرف عبد الرافع الدرفيلي المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات الأفروآسيوية والمضيف الرئيس للمؤتمر، و الأستاذ الدكتور نويد أقدس ملك نائب رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد للدراسات العليا والبحث العلمي وغيرهم من كبار المسؤولين.





وكان الهدف من إقامة المؤتمر إبراز دور الجامعات والمؤسسات العلمية في مواجهة أزمة كورونا، وناقش المشاركون الجهود والخطوات التي تم اتخاذها منذ تفشي فيروس كورونا، كما سلّطوا الضوء على جهود الجامعات والمؤسسات الأعضاء في اتحاد الجامعات الأفروآسيوية، وناقش المتحدثون مواضيع مهمة مختلفة مثل الخطوات الإجرائية الأولية للجامعات والمؤسسات لمواجهة هذه الجائحة، والتدابير الوقائية للموظفين وطلاب المؤسسات التعليمية، كما ناقشوا خيارات تعلمية بديلة لمواصلة الأنشطة التعليمية، والانتقال النموذجي من التدريس التقليدي إلى التدريس عبر الشبكة، واستراتيجيات الجامعات حول عملها الروتيني والتنسيق مع موظفيها وطلابها، وعبر في المؤتمر حوالي 30 مشاركًا حول العالم عن آرائهم حول الموضوع.







