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أخبار العالم

البنتاجون ينشر بيان اعتراف بفيديوهات الأطباق الطائرة.. شاهد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون بيانا قالت فيه إنها سمحت بنشر 3 مقاطع فيديو غير مصنفة تابعة للبحرية  أحدها تم التقاطه في نوفمبر 2004 والآخران في يناير 2015 ، التي تم تداولها في المجال العام بعد النشر غير المصرح به في عامي 2007 و2017.

واعترفت البحرية الأمريكية سابقًا بأن مقاطع الفيديو هذه المنتشرة في المجال العام كانت بالفعل مقاطع فيديو تابعة لها. ووصفت الفيديوهات بأنها اطباق طائرة لكن لم يتم تأكيد ذلك أو نفيه.

بعد مراجعة شاملة، قررت الإدارة أن الإصدار المصرح به لمقاطع الفيديو غير المصنفة هذه لا يكشف عن أي قدرات أو أنظمة حساسة، ولا يؤثر على أي تحقيقات لاحقة في غارات المجال الجوي العسكري بظواهر جوية غير محددة.

وتنشر وزارة الدفاع الأمريكية مقاطع الفيديو من أجل  توضيح أي مفاهيم خاطئة من قبل الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي تم تداولها حقيقية أم لا ، أو ما إذا كان هناك المزيد من مقاطع الفيديو أم لا. الظواهر الجوية التي لوحظت في مقاطع الفيديو لا تزال توصف بأنها "غير محددة". 

وتظهر الفيديوهات أجساما طائرة مجهولة الهوية تم رصدها بواسطة آلات تصوير بصري وبالأشعة دون الحمراء، ويضم اثنان منها تعليقات من قبل عسكريين أمريكيين.
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