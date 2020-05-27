AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تفاصيل أول مسلسل سعودي يعرض على Netflix

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:00 م
مسلسل وساوس
مسلسل وساوس
Advertisements
محمد نبيـل

كشفت Netflix عن موعد عرض مسلسل «وساوس»، وهو أول عمل دراما وتشويق سعودي تستحوذ عليه نتفليكس على منصتها، ويمثل المسلسل جزءاَ من المحتوى الدرامي الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، حيث يقدم منظوراَ مختلفًا للدراما الخليجية بما يتناسب مع طبيعة المتابعين عالميًا.


ويعرض«وساوس» بدءًا من الخميس ١١ يونيو، كأحد الأعمال الأصلية لـ نتفليكس ليستمتع به أكثر من ١٨٣ مليون مشترك حول العالم في ١٩٠ بلدا مع توفر الترجمة لـ ٢٠ لغة مختلفة.

وأيضا:

العصامية.. قصة السيدة ووكر.. متاح للمشاهدة على نتفليكس


وتدور أحداث المسلسل المكون من ثمان حلقات والذي أنتجته شركة الظواهر الترفيهية السعودية، حول عائلة تواجه شكوكًا تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، لـ يتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل، يقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.


ومن جانبها قال نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ و ترخيص المحتوى في Netflix: "نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا، ويسلط مسلسل ‘وساوس‘ الضوء على بُعد جديد بإيقاع سريع مقارنة بالأعمال الدرامية الأخرى، حيث تقدم كل حلقة لغزًا جديدًا يجعل المتابع متشوقًا لمتابعة المسلسل ليكتشف جميع الأسرار في النهاية. نحن سعداء بتقديم المسلسل لمشتركينا في 190 بلدًا، حيث سيحصلون على محتوى من هذه المنطقة العربية ممتع ومليء بالأحداث المشوقة والغامضة في الوقت ذاته".

ويقوم المسلسل على العديد من الكوادر الفنية والنسائية مثل شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، بالإضافة إلى علي الشريف، وأسامة القس، ومحمد علي، والذين يلتقون بالنجم عبدالمحسن النمر.


وتُعد Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة الترفيه عبر الإنترنت، إذ يستمتع ما يزيد عن 167 مليون عضو من أعضائها في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء مُتابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أية شاشة متصلة بالإنترنت، ويُمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. نتفليكس تخفض جودة أعمالها بعد ازدياد أعداد المشاهدين

بسبب كورونا.. نتفليكس تغير عرض مسلسل Killing Eve

اتفاق شراكة بين Netflix ودار نشر BOOM! Studios

العصامية.. قصة السيدة ووكر.. متاح للمشاهدة على نتفليكس

مسرحيات زمان.. "العيال كبرت" و"المتزوجون" و"باي باي لندن" على نتفليكس في عيد الفطر

نيتفيلكس تسهل على المستخدمين إلغاء الاشتراك في الخدمة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف حقيقة إصابة محتجزين بقسم عين شمس بفيروس كورونا

آية قرآنية وتصرفات مثيرة.. جولة في حساب حفيد عمر الشريف على انستجرام

علاقة بيل جيتس بفيروس كورونا وزيارته المثيرة للجدل إلى الخليج.. ما القصة

مرضى الربو والرئة.. هؤلاء ممنوعون من استخدام الكمامات

بعد إجراء مدير الاتحاد مسح كورونا.. 4 إجراءات احترازية صارمة لموظفي الجبلاية

شهيد جديد بجيش مصر الابيض .. الأطباء تنعى الدكتور اسحاق عوض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس الملابس .. دنيا بطمة تبهر الجمهور بجلسة تصوير مع ابنتها

السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور

مرضى الربو والرئة.. هؤلاء ممنوعون من استخدام الكمامات