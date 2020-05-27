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حوادث

شاهد| بحوزته 50 طربة حشيش.. ضبط عنصر إجرامي بمطروح

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:56 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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محمد صبرى - رامى المهدي

نجحت ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد له بالطريق الدولى الساحلى بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته عدد 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12,500 كيلو جرام"- مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للإتصال بعملائه.


 وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (650000  ستمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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