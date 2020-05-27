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محافظات

قيراط 48 سهمًا.. إزالة تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد بالفيوم.. صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:17 م
إزالة تعديات على
إزالة تعديات على ألاراضي الزراعية
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قسم المحافظات
أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم باستمرار حملات المتابعة على مدار 24 ساعة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لرصد أي حالات تعديات على الاراضي الزراعية في المهد والتعامل الحازم معها وإزالتها فورا .

وقام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالمرور اليومي على كافة المواقع الواقعة في نطاقها لضبط المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل .

وقامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس عبدالتواب موسي مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه بتنفيذ إزالة حالة تعدي على الاراضي الزراعيه بمساحه ١٦سهم بدائرة الوحده المحليه بجرفس بقيادة المحاسب صلاح تعيلب رئيس الوحدة المحلية بجرفس وبحضور رئيس قسم حماية الاراضى بالاداره ومدير الجمعيه.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزاله بناحيه كفور النيل علي مساحه ١٢سهم  في وجود نقيب حمدي عوض شرطه المرافق و المهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الاراضى بالاداره والمهندس سيد احمد وكيل الحمايه والمهندس ناصر ميلاد رئيس المكافحة و المهندس محمد سرور مدير جمعيه.

وإزالة اخري تعدي علي الطريق الدائرى زمام الزاويه علي مساحة 8 سهم  بقياده المحاسب محمد ابو القاسم رئيس الوحده المحليه بالزاويه والمهندس عبدالناصر مدير جمعيه الزاوية.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية وقوات الشرطه بتنفيذ الازاله الفورية بناحية ابو لطيعه يوسف الصديق على الارض الزراعية على مساحة قيراط واثني عشر سهم بحوض الثلثمائه بحضور الوحدة المحلية بالشواشنه وقسم حماية الاراضي بالادارة بقيادة المهندس عثمان.
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