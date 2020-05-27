لليوم الثالث على التوالي.. محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير كباري الرياح التوفيقي بـ بنها

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم حملة مكبرة لليوم الثالث علي التوالي لإزالة الإشغالات العشوائية وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي ( بعزبه السوق- ومنشيه النور - وابور الثلج).









وأسفرت الحملة عن رفع كافة الباعة الجائلين من المنطقة وتحرير محاضر اشغالات للباعة. تاتى الحملة بهدف التطهير من الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية واستجابة لشكوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق وإعادة الوجه الحضاري لها،





واستهدفت الحملة الباعة الجائلين أسفل كوبرى الرياح التوفيقى فى منشية النور ورفع الباعة وعربات الكارو ومصادرة العربات من أسفل الكبارى ومصادرة جميع الاشغالات للمحلات والمخابز فى عرض الشارع والأرصفة والتى تعوق حركة المارة.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق امام عبور المواطنين وحركة السيارات بالاضافه الى تكثيف حملات النظافه المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبى الطريق مع إستمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكبارى.



