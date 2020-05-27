طريقة عمل مكرونة بالتونة للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالتونة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مكونات مكرونة بالتونة

مكرونة تونة طماطم

قطع فلفل ألوان

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل حار ثوم

ملح فلفل أسود

زيتون مخلي شرائح

زيت

طريقة عمل مكرونة بالتونة

- اسلقي المكرونة في ماء وملح وزيت وافرمى البصل مع الثوم فى الكبة.

- في طاسة على نار هادئة ضعى زيت زيتون والبصل والثوم حتى يتغير لونهما ثم اضيفي قطع الفلفل والزيتون والطماطم قلبي جيدا.