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طريقة عمل مكرونة بالتونة للشيف شربيني

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:18 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بالتونة للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالتونة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مكونات مكرونة بالتونة
مكرونة تونة طماطم 
قطع فلفل ألوان 
كزبرة خضراء مفرومة 
فلفل حار ثوم 
ملح فلفل أسود
 زيتون مخلي شرائح
 زيت 
طريقة عمل مكرونة بالتونة
- اسلقي المكرونة في ماء وملح وزيت وافرمى البصل مع الثوم فى الكبة.
- في طاسة على نار هادئة ضعى زيت زيتون والبصل والثوم حتى يتغير لونهما ثم اضيفي قطع الفلفل والزيتون والطماطم قلبي جيدا.
-اضيفي التونةوالملح والفلفل والكزبرة الخضراء ثم المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا وتقدم دافئة. 
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