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طريقة عمل شوربة هندية بخطوات الشيف شربيني

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:25 م
طريقة عمل شوربة هندية
طريقة عمل شوربة هندية
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل شوربة هندية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير شوربة هندية
عدس
زنجبيل
ثوم
كرات
كرفس
بصل
كركم
كزبرة
فلفل حار
كمون
ملح فلفل
مرقة
ماء
زبدة
حمص
بسلة
جزر
فاصوليا بطاطا او قرع
طريقة عمل شوربة هندية
* اضيفي الكرفس وورق اللورا و ملح و فلفل في الزيدة ثم ضيفي الماء
* افرمي الفلفل الحار مع الكرفس
* اضيفي الثوم و البصل و الجنزبيل وشوحيهم في الزيت و ضيفي مكعب مرقة
* اسلقي الحمص و تبلية بالكمون و الكزبرة الناشفة ثم ضفيه مع الكرفس و الفلفل الحار و ضيفي العدس وتبليهم بالملح و الفلفل
* اضيفي التوابل و المرقة و اتركيهم لتمتزج المكونات
* اضيفي البسلة و الفاصوليا و اتركيها حتي تمام النضج و قدميها ساخنة
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