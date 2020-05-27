الدوري الألماني.. شالكه يسقط أمام دوسلدورف.. وهوفنهايم يكتسح كولن بثلاثية

فورتونا دوسلدورف بهدفين مقابل هدف من مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الألمانى لموسم 2019 /2020 من "البوندسليجا". سقط فريق شالكه أمام





سجل وستون مكيني الهدف الأول لصالح شالكه في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني قبل أن يعود دوسلدورف بهدفين متتاليين منحهم الثلاثة نقاط من توقيع روين هيننينجز و كينان كرامان.





الهزيمة جمدت رصيد فريق شالكة عند 37 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد دوسلدورف عند 27 نقطة في المركز الـ16.





وفي مباراة أخري من نفس الجولة، حقق فريق فوز كبير على كولن بأربعة أهداف مقابل هدف ليقترب من المراكز المؤهلة إلى المقاعد الأوروبية برصيد 39 هوفنهايم فوز كبير على كولن بأربعة أهداف مقابل هدف ليقترب من المراكز المؤهلة إلى المقاعد الأوروبية برصيد 39



