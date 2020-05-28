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بين الناس

أهالي قرية البرادعة بالقليوبية يطلقون حملة للحفاظ على صحة المواطنين.. فيديو وصور

الخميس 28/مايو/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - أشرف العمدة
أطلق أهالى قرية البرادعة التابعة لمركز القناطر بالقليوبية، حملة لتوعية المواطنين وحثهم التزام منازلهم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، خصيصًا بعد ظهور بعض الحالات المصابة بالقرية .

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وجاءت الحملة عن طريق مرور سيارة معلق بها مكبر صوت وأحد أهالى القرية يتحدث قائلأ: "إلتزموا البيوت.. خافوا على نفسكم، وشباب يقوموا بتوزيع الكمامات على الأهالى فى الشوارع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 5 مساءًا إلى 6 صباحا.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر بعد شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن حظر التجول مستمر حتى السبت بعد عيد الفطر .

وأكد مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
أهالي قرية البرادعة بالقليوبية يطلقون حملة للحفاظ على صحة المواطنين.. فيديو وصور
أهالي قرية البرادعة بالقليوبية يطلقون حملة للحفاظ على صحة المواطنين.. فيديو وصور
أهالي قرية البرادعة بالقليوبية يطلقون حملة للحفاظ على صحة المواطنين.. فيديو وصور
أهالي قرية البرادعة بالقليوبية يطلقون حملة للحفاظ على صحة المواطنين.. فيديو وصور
أهالي قرية البرادعة بالقليوبية يطلقون حملة للحفاظ على صحة المواطنين.. فيديو وصور
أهالي قرية البرادعة بالقليوبية يطلقون حملة للحفاظ على صحة المواطنين.. فيديو وصور
أهالي قرية البرادعة بالقليوبية يطلقون حملة للحفاظ على صحة المواطنين.. فيديو وصور
أهالي قرية البرادعة بالقليوبية يطلقون حملة للحفاظ على صحة المواطنين.. فيديو وصور
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