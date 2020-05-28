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رياضة

وفاة والد مدرب أستون فيلا بعد إصابته بفيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن أستون فيلا الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء، وفاة والد مدرب الفريق "دين سميث"، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأصدر نادي أستون فيلا، بيانًا، كتب فيه "تشعر عائلة أستون فيلا، بالحزن للإعلان عن وفاة رون سميث، والد مدرب الفريق دين سميث، بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ79 عاما".

وأضاف بيان النادي الإنجليزي، أن أفكار الجميع في نادي كرة القدم، هي حاليا مع دين وعائلته، في هذه الأوقات العصيبة للغاية، وسيطلبون احترام خصوصية العائلة.

وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب كثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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