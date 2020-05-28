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تعليم

ننشر تفاصيل الإقرار الذي يوقعه الأهالي للتقديم لأبنائهم في المدارس المصرية اليابانية

الخميس 28/مايو/2020 - 12:00 م
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إلزام أولياء أمور الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ Kg1 في المدارس المصرية اليابانية بالعام الدراسي الجديد 2020/2021، بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد العمل بـ المدارس المصرية اليابانية.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه فى حال رفض ولي الأمر التوقيع على هذا الإقرار، سيتم إلغاء طلب تقديم ابنه او بنته في المدارس المصرية اليابانية وسيتم الانتقال إلى الاسم التالى.


وكشفت وزارة التربية والتعليم عن مضمون هذا الإقرار مؤكدة أنه سيتضمن ما يلي: 
- قبول ولى الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بجميع أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام.
- قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة فى هذا الشأن.
- سداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره  رسميًا.
- إطلاعه على اللوائح الخاصة بالطلاب وولى الأمر.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا.


وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن لمن يهمه الأمر التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg  


وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.


يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة مصرية يابانية حتى الآن في عدد من المحافظات.
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