بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.
تألقت زينة فى الصورة بإطلالة عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت بنطلون أسود مع جاكيت فورمال بنفس اللون ونسقت معهما سترة قطنية باللون الأبيض.
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وأكملت زينة إطلالتها بحقيبة حول الخصر جمعت بين اللون الأسود والأحمر، كما تزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها مما منحها إطلالة مظهرا جذاب.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زينة على غرة أمامية وخصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة مما كشف عن جمالها.