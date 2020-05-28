AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

الخميس 28/مايو/2020 - 01:04 ص
زينة
زينة
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.

تألقت زينة فى الصورة بإطلالة عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت بنطلون أسود مع جاكيت فورمال بنفس اللون ونسقت معهما سترة  قطنية باللون الأبيض.

اقرأ أيضا

وأكملت زينة إطلالتها بحقيبة حول الخصر جمعت بين اللون الأسود والأحمر، كما تزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها مما منحها إطلالة مظهرا جذاب.


أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زينة على غرة أمامية وخصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة مما كشف عن جمالها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأبيض والأسود.. زينة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

بـ فستان أحمر غامق.. زينة بإطلالة جريئة

بـ اكسسوارات لافتة.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بملابس عصرية.. لقاء الخميسى تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ بنطلون جلد.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

مواطن سعودي ينقل لـ صدى البلد الأجواء في المملكة بعد قرار رفع الحظر

بعد تأكد إصابته بكورونا.. محاولات لنقل محمود سعد إلى مستشفى خاص

الماء المثلج الأبرز .. علاجات منزلية غير متوقعة للتخلص من تقلص العضلات

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تأكد إصابة المدير الفني بكورونا

وفاة موظف بأمن النادي بسبب كورونا.. الأهلي يحسم الجدل

دعاء الظلم والكرب.. 50 دواء ربانيا لتفريج الهموم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

جولات مغامرة أمريكية في أخطر مناطق العالم.. صور