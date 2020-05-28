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محمد فؤاد: اتفرجت على «الاختيار» و«قلبي اطمأن» في رمضان.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 01:39 ص
الفنان محمد فؤاد
الفنان محمد فؤاد
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اسراء صبري
قال الفنان محمد فؤاد، إن أزمة فيروس كورونا قد تكون سببا في تغيير أسلوب حياتنا للأفضل.

وأضاف محمد فؤاد، في حواره التلفزيوني على قناة "الحياة"، أنه تابع في شهر رمضان مسلسل "الاختيار"، إضافةً إلى برنامج قلبي اطمأن.

وأشاد محمد فؤاد، ببرنامج "قلبي اطمأن"، قائلًا "برنامج إماراتي تابع للهلال الأحمر الإماراتي، تواجد في الوطن العربي بأكمله، إضافةً إلى آسيا وانتشر في بلاد مسلمة وغير مسلمة".

وتابع محمد فؤاد، "البرنامج يقدم معنى جميلا للإنسانية.. ويساعد الناس بجد.. مش بيسساعد مساعدة رمزية.. ويعرف يساعدهم إزاي".

وأشار محمد فؤاد، إلى أن "آخر حد اخدت منه عيدية كان أبويا وكانت فلوس جديدة".

وكشف محمد فؤاد، عن آخر أعماله، قائلا "أغنية شكوى إلى الله تم تصويرها وهي في مرحلة المونتاج، والألبوم الجديد سيبدأ تسجيله بعد عيد الفطر".

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