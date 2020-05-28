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منوعات

خلال الصيف.. الاستحمام بالماء الساخن يحمي من الإصابة بالجلطات الدموية

الخميس 28/مايو/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يفضل كثيرون منا في فصل الصيف الاستحمام بالماء البارد بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولكن تشير دراسة إلى الأهمية البالغة للماء الساخن في فصل الصيف. 

ووفقًا لما ورد في صحيفة "القلب"، فإن الاستحمام بالماء الساخن له فوائد بالغة للجسم، ويفضل استخدام الماء البارد في غسل اليدين فقط ، أما الماء الساخن فهو الأفضل لحماية الجسم وتعزيز المناعة وعدم التعرض للإصابة بالجلطات الدموية. 

وفي السطور التالية سنعرض أبرز المعلومات التي قد تفيدك عن استخدام الماء الساخن في الاستحمام : 

- يحميك من الاصابة بجلطات الدم المفاجئة، لأن الماء الساخن يساعد في ذوبان التجمعات الدموية . 

- الاستحمام بالماء الساخن يساعدك في التخلص من التشنج العضلي، بعكس الماء البارد الذي يزيد من التشنجات. 

- تعزيز الجهاز المناعي، وتؤدي المياه الساخنة في قتل البكتيريا وحماية الجسم من البكتريا والفيروسات كالإنفلوزنزا. 

- تحسن البشرة: نرى كثيرات من نجوم السينما يتمتعن ببشرة نضرة للغاية وكأنها تلمع، قد تساعدك المياه الساخنة في الوصول لنفس النتائج . 

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