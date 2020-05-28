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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 62 وفاة و353 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مركز روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، تسجيل 62 وفاة و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المعهد في بيان نشرته قناة "دويتش فيله" الألمانية: "ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 8411 والإصابات إلى 179717 حالة".

وفي وقت سابق، أعلن مسئول حكومي أن الحكومة الألمانية ورؤساء وزراء الولايات اتفقوا على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي الاتفاق بعد خلاف بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات حول مدى سرعة تخفيف إجراءات العزل، التي ساعدت أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، على تجاوز التفشي بعدد قليل نسبيًا من الوفيات على مدى الشهرين الماضيين.

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