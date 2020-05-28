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تامر مجدى: تجسيد شخصية الشهيد على على شرف لأى ممثل..فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 11:01 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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آيات أحمد
قال الفنان تامر مجدى، إن تجسيد شخصية الشهيد على على تعد شرفا كبيرا لأى ممثل فى الوسط الفنى، لافتًا إلى أن مسلسل الاختيار أغضب الجماعات الإرهابية لصدق الرسالة وقوتها واقتناع المشاهدين به.

وأضاف تامر مجدى خلال حديثه مع الإعلامية خلود زهران،ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه كان يعرف معلومات بسيطة عن موقعة البرث وعن دور الشهيد أحمد منسى، ولكن لم يكن يعرف أدق التفاصيل عنها.

وتابع أن تجسيده لشخصية حقيقية أثر فيه جدًا، مضيفًا أنه لم يصدق نفسه فى البداية أنه تم ترشحيه لدور الشهيد البطل على على.

وأوضح أن الفنان أمير كرارة هو أول من شجعه ودعمه فى مشواره الفنى منذ أربعة سنوات وهو من رشحنى هو وخيرى سالم للمخرج بيتر ميمى للمشاركة فى مسلسل الاختيار.

ولفت إلى أن الفنان أمير كرارة هنأه على اختيار المخرج بيتر ميمى له لتجسيد دور الشهيد البطل على على، كما أرسل له رسالة تهنئة أخرى بعد عرض المسلسل مشيدة بدوره وأدائه.
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