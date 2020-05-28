كورونا يلاحق الصحفيين.. شهيد جديد من أبناء صاحبة الجلالة في مواجهة الفيروس

توفى فتحي الصراوي نائب رئيس تحرير الجمهورية فجر اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ليصبح ثالث ضحايا المرض الفتاك بين الصحفيين .

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الوطنية للصحافة : إجراءات مشددة بالمؤسسات الصحفية

وكانت أول حالة وفاة بين الصحفيين للزميل الراحل محمود رياض الصحفى بجريدة الخميس ، والحالة الثانية الزميل محيي الدين السيد الصحفي بالقومية للتوزيع .

من جانب آخر توفى أمس الزميل مجدي على ،بإعلانات المصرية بدار التحرير "الجمهورية"، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، أن مجلس النقابة يواصل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للزميلات والزملاء أعضاء النقابة منذ ٢٤ مارس بداية أزمة فيروس كورونا وحتى ساعة صدور هذا البيان.

وأكد النقيب أنه شخصيا وكل أعضاء المجلس وبصفة خاصة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة والتى تبذل مجهودا كبيرًا، يتلقون جميع اتصالات الزميلات والزملاء المتعلقة بالإصابة المحتملة بالفيروس، ويتم على الفور التعامل معها لدى كل الجهات المختصة للتأكد من الإصابة، ثم التعامل معها طبيا وفقا لكل حالة.

وأعلن البيان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الزميلات والزملاء أعضاء النقابة بلغت منذ 24 مارس وحتى اليوم 9 إصابات تم التعامل معها جميعا من جانب النقابة منذ اللحظة الأولى لاتصال أصحابها، وتم الاتخاد الفوري للإجراءات الضرورية المطلوبة سواء للتشخيص والتحليل أو العلاج، وذلك بالتعاون الوثيق المستمر مع كل الجهات المختصة، وفي مقدمتها مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

وأوضح النقيب تفاصيل هذه الحالات التسع على النحو التالي:-





أولآ: حالتا وفاة لزميلين انتقلا لرحمة الله تعالي.





ثانيا: 4 حالات تعافي، منهم حالة خضعت فقط للعزل المنزلي وأكدت التحاليل تعافيها التام، و3 حالات خضعت للعزل في المستشفيات المخصصة لهذا، وخرجت حالتان في اليوم الأول لعيد الفطر وحالة في اليوم الثاني.





ثالثًا: 3 حالات فقط تخضع حاليا للعلاج، منهم حالة مستقرة وتخضع للعلاج في المنزل، وحالتان بالمستشفيات المتخصصة واحدة منهما بالقاهرة والثانية باحدى محافظات الوجه البحري.

ويؤكد مجلس النقابة على استمراره في المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الأعضاء، والتواصل الفوري مع كل الجهات المختصة بالتشخيص والتحليل والعلاج للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التي تستلزمها كل حالة.

ويدعو المجلس جميع أعضاء النقابة للتواصل الفوري مع النقيب وأعضاء المجلس ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للإبلاغ عما لديهم بخصوص فيروس كورونا، لكي يتسنى التعامل معها بدون تأخير من الجهات الطبية المختصة والمؤهلة لهذا.

مت جانب آخر تواصلت الهيئة الوطنية للصحافة مع السادة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وكالة أنباء الشرق الأوسط ودار الهلال ودار المعارف والشركة القومية للتوزيع لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتواصل مع باقي المؤسسات "الخميس" في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة.

وشددت الهيئة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية وتوفير المواد المطهرة والكلور وغيرها من المواد والتعقيم، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم الشاملة وعدم السماح بالدخول لمقر المؤسسة بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والابلاغ فور الاشتباه بأي حالة إصابة واتخاذ التدابير اللازمة فورًا.