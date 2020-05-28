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سيارات

ماذا يحدث لو استخدمت بنزين 95 في سيارة 128

الخميس 28/مايو/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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أماني نوار
يعتقد الكثير أن استخدام بنزين عالي الاوكتان يصلح لأي سيارة ويجعلها  في أفضل حالة.. ولكن الأمر الصحيح هو على العكس تماما في بعض السيارات.


وأكد خبراء في مجال عالم السيارات أن الغالبية العظمي يدركون مخاطر استخدام بنزين أقل من المنصوح به من قبل الشركة المنتجة  للسيارة .


وأضاف الخبراء أنه إذا زادت ظاهرة الاشتغال داخل بستم السيارة، فهذا يتسبب في أضرار للبستم وتظهر أصوات متقطعة ويطلق عليها  أن " العربية بتسقف".


وأشار خبراء السيارات الى أن العكس ما يحدث وهو استخدام بنزين عال لسيارات قديمة مثل سيارة فيات 125 فنرى أن عملية حرق البنزين ستقل بدرجة كبيرة لدرجة أنك قد تصل إلى نهاية رحلتك دون احتراق البنزين وبالتالي سيشكل هذا أضرارا بالغة على أجزاء المحرك .


يذكر ان الأرقام المدونة علي مضخات الوقود سواء 92 او 95 او 80 و غيرها من الارقام التي تختلف من بلد لآخر تعني نسبة الأوكتان الموجودة في الوقود التي تساعد على سرعة احتراق البنزين داخل المحرك لإعطائه القوة اللازمة لتحريك السيارة.


ويجب عليك اتباع الارشادات المدونة علي السيارة و ستجد علي غطاء التانك او مدونا علي قائم السيارة او في كتيب الارشادات او الكتالوج الخاص بالسيارة فكل ماركة و كل موديل ينصح باستخدام نوع وقود معين و يجب عليك الالتزام به.

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