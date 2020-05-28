بالأسود.. محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

وجائت تعليقات الجماهير كالتالى :

-منور يا نجم ، وعلق آخر "مسلسل البرنس كسر الدنيا" وأضافت أخرى "ممثل جميل".

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وكان محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا بمسلسل البرنس الذي عرض ضمن سباق المارثون الرمضاني وتصدر تريند في جميع الدول العربية.





مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى