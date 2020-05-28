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برلمان

دينية البرلمان: نأمل فى عودة فتح المساجد فى مصر قريبا

الخميس 28/مايو/2020 - 07:23 م
مسجد
مسجد
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معتز الخصوصى

قال النائب شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إن كل دولة لها خصوصياتها وحساباتها الخاصة من حيث الظروف التى تقتضى للموافقة أو عدم الموافقة على عودة فتح المساجد مرة اخرى فى ظل جائحة كورونا.

وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : نأمل أن يتم عودة فتح المساجد قريبا فى مصر ، لأننا نثق تماما فى الإجراءات التى ستتخذها الحكومة ووزارة الأوقاف لعودة فتح المساجد لمواجهة فيروس كورونا.

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كما أشار وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إلى أننا نثق فى وعى الشعب المصرى وانه لن يأتى من وراء فتح المساجد وعودة المصلين لبيوت الله أى مشاكل.

وكانت السعودية، أعلنت الثلاثاء، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً، ابتداءً من الخميس المقبل، 5 شوال، وحتى نهاية السبت 7 شوال.

فيما قررت السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة في أثناء فترة عدم منع التجول.

كما أعلنت المملكة عن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية : محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.

وقررت- ابتداءً من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال- السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشملت القرارات، استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.
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