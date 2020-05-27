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برلمان

المصلي يأتي متوضئا من منزله.. دينية البرلمان: فتح المساجد في منتصف يونيو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:44 م
المسجد
المسجد
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معتز الخصوصى
توقع النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن يتم فتح المساجد ودور العبادة فى مصر بما فيها الكنائس خلال منتصف شهر يونيو المقبل ، مع الوضع فى الاعتبار إتخاذ التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يتوقع ان تتخذ الحكومة ووزارة الأوقاف نفس الإجراءات التى اتخذتها بعض ابللدان  العربية لإعادة فتح المساجد ودور العبادة فيها التى تتمثل فى ضرورة مراعاة التباعد الإجتماعى وأن يكون مع المصلى كمامة وسجادة وألا  يستعمل مرافق المسجد وأن يأتى المصلى من منزله متوضئا ، خاصه وأن المرافق احد الأشياء التى من الممكن ان تنقل العدوى بفيروس كورونا.


وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن لجنة الأزمات فى مجلس الوزراء من المقرر ان تجتمع مطلع الأسبوع القادم لإتخاذ قرار بشأن عودة فتح المساجد والكنائس مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت السعودية، أعلنت أمس الثلاثاء، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً، ابتداءً من الخميس المقبل، 5 شوال، وحتى نهاية السبت 7 شوال.

فيما قررت السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة في أثناء فترة عدم منع التجول.

كما أعلنت المملكة عن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية : محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.

وقررت- ابتداءً من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال- السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشملت القرارات، استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.
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