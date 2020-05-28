للمرة الأولى العلماء يكتشفون مكان الضغط العصبي في مخ البشر .. تفاصيل

للمرة الأولى تمكن العلماء من تحديد مكان وجود الإجهاد والضغط العصبي في دماغ الإنسان .

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، استخدام العلماء مسح الدماغ لتتبع مصدر الضغط النفسي الناجم عن سلسلة من الصور المثيرة التي عرضت لـ 30 متطوعا.

ووجد العلماء أن أصل الإجهاد جاء من منطقة تسمى الحصين وهو جزاء موجود بالمخ، يشترك بشكل كبير في تنظيم الدافع والعاطفة والذاكرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين في التجربة البحثية اضطروا إلى النظر إلى الصور المقلقة، مثل كلب يزمجر و الوجوه مشوهة ولمراحيض قذرة ، لإخراج رد فعل الفطري لديهم خلال التجربة.

وشملت أيضا الصور التي عرضت على المشترك في التجربة صورا هادئة ، مثل المشاهد الطبيعية ، حيث تم تقدير مستوى الضغط الناتج عن الصورة لدى كل مشترك في التجربة العلمية.

وكشف المسح الوظيفي الذي يعمل بالرنين المغناطيسي (fMRI) ، في ، كيف تم معالجة هذا الضغط النفسي في الدماغ.

وكشفت الدراسة أن الاتصالات العصبية بدأت في الحصين ، في عمق الدماغ ، وانبثقت في جميع أنحاء أعضاء المشتركين في التجربة.