AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا في البحرين تتجاوز الـ 10 آلاف

الخميس 28/مايو/2020 - 08:59 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في البحرين تتجاوز الـ 10 آلاف
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في البحرين، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "الأيام"، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن  تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكان من بين الحالات الجديدة،  44 حالة لعمالة وافدة، و 31 حالة لمخالطين لحالات قائمة، ليصل عدد المصابين القائمين الذين يتلقون العلاج إلى 4618 حالة.

وبذلك بلغ اجمالي الإصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 10052 حالة، بينها 15 حالة وفاة.

كما سجلت الوزارة 124 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين الى 5419 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصفها قادم من إيران.. البحرين تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البحرين تسجل 119 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

البحرين تسجل 44 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

116 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في البحرين

البحرين تسجل 146 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

البحرين: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

العرض الثاني لمسلسل الفتوة السبت المقبل

بعد إصابة محمود سعد.. إجراء صارم من اتحاد الكرة قبل عودة الموظفين

حقيقة دواء هيدروكسي كلوروكوين فى علاج كورونا.. وهل يسبب السرطان أم لا

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

الأردن يعلن موعد إعادة فتح المساجد والكنائس

20 ألف إصابة .. الصحة تعلن تفاصيل عداد كورونا فى مصر وعدد الوفيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع .. فستان هيفاء وهبي يبهر الجمهور بأناقته.. فيديو

نشرة المرأة والصحة.. هل دواء هيدروكسي كلوروكوين يسبب السرطان؟.. نوال الزغبي تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة

كلاسيك ولا كاجوال.. منة فضالي بإطلالة تكشف عن رشاقتها