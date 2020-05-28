إصابات كورونا في البحرين تتجاوز الـ 10 آلاف

أعلنت السلطات الصحية في البحرين، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "الأيام"، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وكان من بين الحالات الجديدة، 44 حالة لعمالة وافدة، و 31 حالة لمخالطين لحالات قائمة، ليصل عدد المصابين القائمين الذين يتلقون العلاج إلى 4618 حالة.





وبذلك بلغ اجمالي الإصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 10052 حالة، بينها 15 حالة وفاة.





كما سجلت الوزارة 124 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين الى 5419 حالة.