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تعليم

بعد إعلان موعد استقبال الأبحاث.. جامعة سوهاج تضع آليات التصحيح

الخميس 28/مايو/2020 - 09:24 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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نهلة الشربيني
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن موعد استقبال أبحاث طلاب سنوات النقل بالمنصة الإلكترونية للجامعة، ابتداء من يوم السبت 30 مايو الجارى، وتستمر حتى يوم الخميس 2 يوليو 2020.


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وتستقبل المنصة الأبحاث لعدد 39228 طالبا بإجمالى 220 ألف بحث، وأكدت الجامعة ضرورة الاطلاع على الجدول الزمنى والالتزام به ورفع الأبحاث أولا بأول وعدم تأجيل الرفع إلى اللحظات الأخيرة.

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وفي ذلك السياق أوضح رئيس جامعة سوهاج، أنه تم توفير لجان مختصة لتصحيح الأبحاث لضمان الشفافية وعدم وجود أي ربط بين المذكرات والكتب وبين الموضوعات التي تناولها الطلاب.

وأشار "عبد العزيز"  إلى أنه تم تحديد موضوعات الأبحاث وآليات التعامل معها من خلال مجالس الأقسام والتي اعتمدت من مجلس الكلية ومن ثم الجامعة.

وتركت الجامعة لكل كلية القرار باختيار الآلية التي تناسبها، لاختبار الطلاب سواء كان بحث علمي أو امتحان إلكتروني، كما تم وضع محاضرات للطلاب قبل نهاية الفصل الدراسي وانطلاق الأبحاث والامتحان الإلكتروني.
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