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تعليم

إعدادية القليوبية: مراجعة أكثر من 100 ألف مشروع بحثي وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل

الخميس 28/مايو/2020 - 09:40 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من محافظ القليوبية وذلك بالدرجات على موقع المديرية الرسمي والصفحة الرسمية للمحافظة على "فيس بوك".

وأوضحت المديرية أنه تم الانتهاء من مراجعة أكثر من 100 ألف مشروع بحثي تمهيدًا لإعلان النتيجة، وشدد البيان على ضرورة عدم الانسياق خلف شائعات السوشيال ميديا بشأن ظهور النتيجة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم فى محافظة القليوبية أصدرت بيانا أوضحت فيه أنها لم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية وأن ما يتم تداوله من نتائج ليس له أي علاقة بكنترول الإعدادية.

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وكان آخر موعد لتقديم الأبحاث الاسبوع الماضي بالمدارس والكنترول سيقوم باستلام جميع المشاريع البحثية من المدارس بعد إجازة عيد الفطر لعمل تقييم لها 
واكدت المديرية انه لن يتم إعلان أي نتائج إلا بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واعلانها رسميا فى المدارس.
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