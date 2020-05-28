اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس.. اجتماع مهم للخطيب.. وخالد الغندور يتهم الجماهير بالتزوير

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:





اتهم خالد الغندور نجم الزمالك السابق جماهير الأهلي بتزوير العديد من الأمور التي تخص القلعة البيضاء في الآونة الأخيرة.





رفض نادي الزمالك التعاقد مع سليمان كوليبالي لاعب النجم الساحلي والهارب من الأهلي خلال الفترة الماضية.





يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التصور المالي للمرحلة القادمة مع خالد الدرندلي أمين الصندوق وذلك خلال اجتماعهما معًا مطلع الأسبوع المقبل قبل العرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.



