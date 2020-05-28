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تعليم

عميد زراعة عين شمس: فوائد مذهلة لزيت النخيل الأحمر لمرضى القلب

الخميس 28/مايو/2020 - 10:38 م
زيت النخيل الاحمر
زيت النخيل الاحمر
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن زيت النخيل الأحمر له عدة  فوائد أخرى منها فوائد على القلب والأوعية الدموية وتشمل تحسين الدورة الدموية وتنظيم مستويات الكوليسترول وانخفاض ضغط الدم موضحا ان بعض الدراسات تشير إلى أن خصائص مضادات الأكسدة في زيت النخيل تساعد على منع أنواع مختلفة من السرطانات وفقا لاخر دراسات حديثة أجريت علي زيت النخيل.


وأوضح عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد أن  نتائج، توكوتريينولس تظهر خصائصها المضادة للأكسدة وتساعد في تثبيط تطور سرطانات الجلد والمعدة والبنكرياس والرئة والكبد والثدي والبروستاتا والقولون، وغيرها من أنواع السرطان.


وأشار الدكتور أحمد ان زيت النخيل يساعد على منع خمول الجهاز العصبي عن طريق وقف المواد الحرة الناتجة عن الاكسدة والتي تضر بأنسجة المخ والأعصاب وتعزيز الدورة الدموية لذلك يحيمك  من أمراض مثل الزهايمر وغيرها من الحالات العقلية.

ووضح أيضا زيادة المناعة والعظام والعين وصحة الكبد ويساعد على توفير الطاقة وتعزيز امتصاص المواد الغذائية القابلة للذوبان في الدهون مثل الفيتامينات.
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