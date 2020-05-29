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أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. أمريكا ترسل لروسيا مئات أجهزة التنفس الصناعي

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على إرسال شحنة مكونة من 150 جهاز تنفس صناعي إلى روسيا، وذلك في إطار مساعدتها في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وقال المسئول في تصريحات لوكالة "سبوتنك" الروسية: "150 جهاز تنفسي صناعي حاليا قيد التصنيع، ومن المتوقع أن يتم إرسالهم الأسبوع المقبل بعد 1 يونيو".

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت إلى روسيا في وقت سابق، 200 جهاز تنفسي صناعي ومعدات تصل قيمتها إلى 5.6 مليون دولار.

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الدفعة الأولى، وهي عبارة عن 50 جهاز تنفس صناعي، إلى روسيا يوم 20 مايو، أما البقية وعددها 150 جهازا، سترسل في وقت لاحق.
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