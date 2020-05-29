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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 29 -5-2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:00 ص
اسعار الدينار الكويتى
اسعار الدينار الكويتى اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة29 مايو 2020 وفقا لاخر فى تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 51.11 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.

و استقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.35 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.07 جنيه للشراء و 51.38 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 50.73 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.01 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر نحو 49.88 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.79 جنيه للشراء و 51.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.84 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.
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