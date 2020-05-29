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تكنولوجيا

اتعلم لغة جديدة وأنت فى المنزل.. أفضل تطبيقات اللغات

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:01 ص
اتعلم لغة جديدة و
اتعلم لغة جديدة و انت فى المنزل.. أفضل تطبيقات اللغات
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قسم التكنولوجيا
مع تطورات الأوضاع عالميًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فى العالم، أصبح التواجد بالمنزل أمرًا حتميًا للكثيرين وبالتالى فأفضل شىء يمكن القيام به هو استغلال أوقات بقائهم فى المنزل لفترات طويلة فى أشياء مفيدة، مثل تعلم لغة أجنبية، وكل ذلك بمنتهي السهولة من خلال هواتفهم الذكية.

فى إطار ذلك يرصد موقع "صدي البلد" خلال السطور التالية أبرز هذه التطبيقات لتعلم اللغة من المنزل.

1- تطبيق Duolingo
من التطبيقات الأكثر شعبية لتعلم اللغة، حيث اتبعت الكثير من التطبيقات الأخري نفسه طريقته فى التعليم، والتى تقوم على أساس التدريب والتعلم بالألعاب الخفيفة، ويعتبر التطبيق من أفضل تطبيقات تعلم اللغة المجانية عبر الإنترنت.

يمكنك تحميله لـ آيفون من هنا، وعبر هذا الرابط لـ أندرويد.

2- تطبيق Coursera 
على الرغم من أن البعض يعتقدون أنه ليس فى نفس فئة تطبيقات Duolingo و Coursera و EdX و Udemy وغيرها، إلا أن التطبيق يقدم بعض دورات اللغة الممتازة جدًا، خاصة إذا كنت تفضل شيئًا أكثر تنظيمًا مع المعلم والواجب المنزلي، وتختلف الجودة والمحتوى بشكل كبير اعتمادًا على النظام الأساسي واللغة، ولكن هناك العديد من الخيارات المجانية وغير المكلفة.

يمكنك تحميله من هنا لـ أندرويد.

3- تطبيق Busuu
يحتوي على عدد أقل من اللغات مقارنة بـ Duolingo، على الرغم من أن التطبيقان متشابهان للغاية، لكنه يمنحك دورة تقليدية لتعليم اللغات، حيث يُدخلك في وحدات مُهيكلة ومتنوعة تركز على كلمات وقواعد نحوية معينة، و يوفر كذلك بعض الأدوات التحليلية الرائعة، التي تُظهر لك أي كلمات تعاني فى تعلمها ويتتبع تقدمك التعليمي، واختبارات تحديد المستوى والقدرة على تخطي المستويات للمتعلمين المتقدمين أو من يرغبون فى استغلال أوقات الفراغ لديهم.

يمكنك تحميله لـ آيفون من هنا ، ولهواتف أندرويد عبر هذا الرابط.

4- تطبيق Memrise
يعتبر ضمن أفضل تطبيقات تعلم اللغة عبر الإنترنت، حيث يعتمد نظامًا قائمًا على البطاقات التعليمية ومجموعة واسعة من الدورات الرسمية والمقدمة من قبل المستخدم، حيث أنها تعد من أفضل الطرق لتقوية مصطلحات ومفردات اللغة الجديدة التى يرغب المستخدم فى تعلمها.

يمكنك تحميله من هنا لـ آيفون، ولهواتف أندرويد من هذا الرابط.

5- تطبيق LingQ
يوجد ضمن التطبيقات المبنية على التدريبات، ولكن بطريقة مميزة بعض الشئ، فبدلًا من توفير سلاسل من التدريبات على المفردات والقواعد اللغوية، بُني LingQ حول قصص ومقالات تقرأها وتترجمها فى الوقت نفسه، وإن كنت لا تعرف كلمة من الكلمات يمكنك اختيارها والإطلاع على تعريفها وإضافتها إلى قائمة دراستك.

يعتبر LingQ بديلًا جيدًا إن كنت تشعر بالضيق سريعًا من طريقة التكرار المشوشة بعض الشئ التي يتبعها Duolingo، كما يحتوي التطبيق على اللغات الأشهر، ولكن يتضمن أيضًا مجموعة مختارة من اللغات غير المعروفة، لذا إن كنت ترغب في تعلم الكرواتية فيمكنك فعل ذلك على LingQ.

لتحميله على هاتف آيفون من هنا، أما أندرويد عبر هذا الرابط.

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