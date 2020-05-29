تجنبًا للغرامة.. عليك الالتزام بتلك التعليمات بـ المترو والسكة الحديد

وفى التقرير التالى نستعرض هذة التعليمات :

1- ارتداء الكمامة خلال التوجه لأى محطة لاستقلال المترو





بدءا من الغد لن يسمح لأى راكب دخول محطات المترو أو السكة الحديد بدون إرتداء الكمامة، والراكب المخالف لإرتداء الكمامة داخل المحطات أو القطارات قد يصل غرامته لـ 4000 جنية طبقًا لـ قرار رئيس الوزراء









2- اتباع إرشادات التباعد خلال قطع التذاكر





عليك اتباع إرشادات التباعد والوقوف على أماكن الملصقات التى وضعتها هيئة السكة الحديد وشركة المترو حتى تتجنب مخاطر العدوى من فيروس كورونا المستجد.









3- الاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية





عليك أيضًا الإنصات جيدًا للإذاعات الداخلية فى المحطات بشأن أى طوارئ أو كيفية الوقاية من فيروس كورونا.









4- البعد عن التزاحم خلال استقلال خطوط المترو





فعليك عدم استقلال القطار إذا كان مزدحم وانتظار القطار التالى الأقل زحاما، وذك بعد توفير وزراة النقل عدد من القطارات للبعد عن الزحام .







