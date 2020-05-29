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أخبار البلد

تجنبًا للغرامة.. عليك الالتزام بتلك التعليمات بـ المترو والسكة الحديد

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:16 ص
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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حمادة خطاب
حددت وزراة النقل عددا من الإرشادات للركاب خلال استقلالهم قطارات السكة الحديد أو المترو، وذلك للحفاظ على صحتهم ولحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك بدأ من الغد السبت تزامنًا مع عودة حركة قطارات السكة الحديد والمترو بعد توقف طوال إجازة عيد الفطر المبارك التى أقرها مجلس الوزراء .

فعليك اتباع تلك التعليمات حتى لا تتعرض للغرامة أو لخطر فيروس كورونا المستجد .


 وفى التقرير التالى نستعرض هذة التعليمات :

1- ارتداء الكمامة خلال التوجه لأى محطة لاستقلال المترو

بدءا من الغد لن يسمح لأى راكب دخول محطات المترو أو السكة الحديد بدون إرتداء الكمامة، والراكب المخالف لإرتداء الكمامة داخل المحطات أو القطارات قد يصل غرامته لـ 4000 جنية طبقًا لـ قرار رئيس الوزراء 


2- اتباع إرشادات التباعد خلال قطع التذاكر 

عليك اتباع إرشادات التباعد والوقوف على أماكن الملصقات التى وضعتها هيئة السكة الحديد وشركة المترو حتى تتجنب مخاطر العدوى من فيروس كورونا المستجد.


3- الاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية

عليك أيضًا الإنصات جيدًا للإذاعات الداخلية فى المحطات بشأن أى طوارئ أو كيفية الوقاية من فيروس كورونا.


4- البعد عن التزاحم خلال استقلال خطوط المترو

فعليك عدم استقلال القطار إذا كان مزدحم وانتظار القطار التالى الأقل زحاما، وذك بعد توفير وزراة النقل عدد من القطارات للبعد عن الزحام .


 
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