حرب عالمية ثالثة.. إعلامية تكشف علاقة فيروس كورونا بصفقة القرن

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن ما يشهده العالم من هجمة شرسة لفيروس كورونا كوفيد-19 الذي اجتاح ربوع العالم يعد حربا عالمية ثالثة تصنف ضمن حروب الجيل الرابع الخالية من الأسلحة شنتها مخابرات دول بعدما فشلت فى تمرير صفقة القرن









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وأوضحت "الرشيد"، في رسالة بثتها عبر صدى البلد الإخباري؛ أن الحكومات العربية استفاقت على خطر الأزمة الداهم الذى استهدف شل الاقتصاد العالمي وحركة البشر وبدا ذلك جليا برفع عدد من الدول العربية إجراءات الحظر الكلى مع عودة الحياة لطبيعتها بعد مخطط الفزع والهلع الذي بثته منظمة الصحة العالمية في نفوس الشعوب بالتواطؤ مع حكومات ومؤسسات تديرها أمريكا وإسرائيل.









ولفتت الرشيد، إلى أن منظمة الصحة العالمية تمارس بلطجتها وضغطها على الدول العربية بالتعاون مع بيل جيتس الملياردير الأمريكى مؤسس مايكروسوفت من أجل شراء اللقاح القاتل، متسائلة لماذا تريد تجربة اللقاح على الأفارقة والهنود ولم تذكر كالعادة أمريكا وإسرائيل قبل بيعه للوطن العربي.









وكانت العديد من دول المنطقة، أعلنت عن العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، وذلك للتعايش مع فيروس كورونا.









وأعلنت السعودية والإمارات والأردن وتونس، وأخيرا الكويت العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.