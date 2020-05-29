AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حرب عالمية ثالثة.. إعلامية تكشف علاقة فيروس كورونا بصفقة القرن

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:55 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
ميس رضا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن ما يشهده العالم من هجمة شرسة لفيروس كورونا كوفيد-19 الذي اجتاح ربوع العالم يعد حربا عالمية ثالثة تصنف ضمن حروب الجيل الرابع الخالية من الأسلحة شنتها مخابرات دول بعدما فشلت فى تمرير صفقة القرن.


اقرأ أيضا:-




وأوضحت "الرشيد"، في رسالة بثتها عبر صدى البلد الإخباري؛  أن الحكومات العربية استفاقت على خطر الأزمة الداهم الذى استهدف شل الاقتصاد العالمي وحركة البشر وبدا ذلك جليا برفع عدد من الدول العربية إجراءات الحظر الكلى مع عودة الحياة لطبيعتها بعد مخطط الفزع والهلع الذي بثته منظمة الصحة العالمية في نفوس الشعوب بالتواطؤ مع حكومات ومؤسسات تديرها أمريكا وإسرائيل.


ولفتت الرشيد، إلى أن منظمة الصحة العالمية تمارس بلطجتها وضغطها على الدول العربية بالتعاون مع بيل جيتس الملياردير الأمريكى مؤسس مايكروسوفت من أجل شراء اللقاح القاتل، متسائلة لماذا تريد تجربة اللقاح على الأفارقة والهنود ولم تذكر كالعادة أمريكا وإسرائيل قبل بيعه للوطن العربي.


وكانت العديد من دول المنطقة، أعلنت عن العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، وذلك للتعايش مع فيروس كورونا. 


وأعلنت السعودية والإمارات والأردن وتونس، وأخيرا الكويت العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلامية كويتية: فيروس كورونا حرب بيولوجية .. ومصر انتصرت بعقول أبنائها

إعلامية كويتية تزف بشرى سارة للعالم وتعلن موعد انتهاء كورونا

عاطف عبد الغنى يكتب: التهديد الوجودى الثالث للدولة المصرية.. دولة الخلافة الأردوغانية !

الوضع في غاية الصعوبة.. بيل جيتس يحدد موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

نظرية المؤامرة.. مستشار سابق لـ ترامب يتهم بيل جيتس بنشر فيروس كورونا.. تفاصيل

مخاوف دولية.. كيف يتسبب ترامب في أزمة عالمية حول علاج كورونا

ترشيحاتنا

بسبب المياه .. اشتباكات بين الجيشين السوداني والإثيوبي وسقوط قتلى

بعد تردد اسم كوليبالي الهارب من الأهلي.. تعرف على أبرز الهاربين في الدوري المصري

هجوم شرس من الجمهور على خالد الغندور.. ورد ناري من بندق

نشرة السوشيال ميديا .. أحمد موسى يوجه رسائل إلى اللص الهارب.. أبو هشيمة يشعل انستجرام.. متابعة تحرج مي عمر

أول رد فعل رسمي من الزمالك عقب الهجوم على شيكابالا

لخسارة 3 كيلو في ثلاثة أيام.. نظام الديتوكس لتنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير

أحدث أسلحة كورونا.. قناع مبتكر يحمل ملامح الوجه.. صور