بعد تفاقم التوتر.. مؤتمر صحفي لـ ترامب بشأن الصين .. اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الصين اليوم الجمعة.





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، يأتي ذلك في الوقت الذي اشتدت فيه التوترات بين واشنطن وبكين خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والقانون الأمني الجديد الذي تتبناه الصين في هونج كونج.





وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أول أمس الأربعاء، إنه أبلغ الكونجرس بتغيير في وضع هونج كونج فيما يتعلق بالصين.





وغرد "بومبيو" على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "أبلغت الكونجرس أن هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين، بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، إن الولايات المتحدة تقف مع شعب هونج كونج".





وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن واشنطن قد تستخدم العقوبات ضد الصين إذا أعاقت بكين استقلال هونج كونج.





وجاءت تصريحاته بعد أن اقترح الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مشروع قانون لحظر "الأنشطة الانفصالية والتخريبية والإرهابية" إلى جانب أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في هونج كونج.