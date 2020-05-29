AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تفاقم التوتر.. مؤتمر صحفي لـ ترامب بشأن الصين .. اليوم

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:24 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الصين  اليوم الجمعة.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، يأتي ذلك في الوقت الذي اشتدت فيه التوترات بين واشنطن وبكين خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والقانون الأمني الجديد الذي تتبناه الصين في هونج كونج. 

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أول  أمس الأربعاء، إنه أبلغ الكونجرس بتغيير في وضع هونج كونج فيما يتعلق بالصين.

وغرد "بومبيو" على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "أبلغت الكونجرس أن هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين، بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، إن الولايات المتحدة تقف مع شعب هونج كونج".

وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن واشنطن قد تستخدم العقوبات ضد الصين إذا أعاقت بكين استقلال هونج كونج.

وجاءت تصريحاته بعد أن اقترح الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مشروع قانون لحظر "الأنشطة الانفصالية والتخريبية والإرهابية" إلى جانب أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في هونج كونج. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سري للغاية.. تقرير خطير للمخابرات الأمريكية عن دور الصين في تفشي كورونا.. وبكين تنفي تعمدها إخفاء أرقام الضحايا

بومبيو: سنحمي شبكاتنا من الحزب الشيوعي الصيني.. ونتابع أحداث هونج كونج

بومبيو يحذر الصين من التعرض للصحفيين الأمريكيين في هونج كونج

اعتداء بالضرب ومشادات عنيفة فى برلمان هونج كونج.. شاهد

قانون الأمن القومي.. القصة الكاملة لتحرك صيني أشعل المشهد السياسي في هونج كونج وأغضب واشنطن

في تحذير شديد اللهجة .. أمريكا لـ الصين: ترتكبون خطأ كبيرًا

ترشيحاتنا

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع غير عادي في الإصابات بكورونا آخر 48 ساعة

20 ألف إصابة .. الصحة تعلن تفاصيل عداد كورونا فى مصر وعدد الوفيات

الكويت تعلن إنهاء الحظر الشامل والعودة للحياة تدريجيا

رحيل مطرب كويتي شهير بإصابته بفيروس كورونا

الإخوات الثلاث.. ظهور رشا شيحة مع شقيقتيها هنا وحلا بإطلالات مختلفة

الأمم المتحدة: مدينة عربية تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا في العالم

AdvertisementS

بعد تخطى 20 ألف حالة| خبير وبائي يكشف سر ارتفاع إصابات كورونا في مصر

هنفتح البلد إزاى؟ .. رسالة قوية من عمرو أديب بعد قفزة إصابات كورونا فى مصر

الأمم المتحدة: مدينة عربية تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا في العالم

فيروس عادي جدا.. أستاذ أمراض صدرية يكشف سر وفيات كورونا

مشجرة ومبهجة.. 5 فساتين لـ ياسمين صبرى تبرز أنوثتها برفقة زوجها

قفزة في الإصابات .. الصحة: تسجيل 1127 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و29 وفاة

الكويت تعلن إنهاء الحظر الشامل والعودة للحياة تدريجيا

الوضع بات تحت السيطرة.. فرنسا تعيد فتح المدارس والمقاهي بدءا من 2 يونيو

نشرة السوشيال ميديا .. أحمد موسى يوجه رسائل إلى اللص الهارب.. أبو هشيمة يشعل انستجرام.. متابعة تحرج مي عمر

بشرى خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

هخليه يندم على كل حرف.. أول رد من مدحت العدل بعد هجوم منتقديه بسبب "نادي القرن"

بعد زيادة الإصابات لـ1127 حالة.. صحة البرلمان: اختفاء فيروس كورونا من مصر شهر أكتوبر المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث أسلحة كورونا.. قناع مبتكر يحمل ملامح الوجه.. صور

أسرعها العسل.. 3 طرق طبيعية للتخلص من قرح الفم

لخسارة 3 كيلو في ثلاثة أيام.. نظام الديتوكس لتنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن