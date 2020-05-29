عابد عناني يكشف تفاصيل مشاركته فى الاختيار وتجسيده لدور إرهابي

وأضاف عابد عناني ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن تفجير مبنى المخابرات تم بالفعل بسيارة عماد، وأن عماد طلب ثمن السيارة الخاصة به عندما قامت الجماعة الإرهابية باستخدامها لتفجير مبنى المخابرات.





وأشار عابد عناني إلى أنه كان يتمنى الذهاب لـ المنطقة التى تربي فيها الإرهابي عماد، ولكن لم يستطع، وأكد أنه قام بتنفيذ ما تم كتابته فى العمل.





وأوضح عابد عناني أنه جلس مع شخصيات كانت على صداقة بعماد، ومجموعة من الشخصيات التى كانت معه فى دفعته، وأكد أن عماد كان ضابط مثله مثل الإرهابى هشام عشماوي.



