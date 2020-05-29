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عابد عناني يكشف تفاصيل مشاركته فى الاختيار وتجسيده لدور إرهابي

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:17 ص
الفنان عابد عناني
الفنان عابد عناني
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البهي عمرو
قال الفنان عابد عناني، إنه قام بدور "عماد" فى مسلسل الاختيار، موضحًا أن المسلسل بشكل عام كان له تأثير على الشارع المصري، مؤكد ًا كل شئ فى المسلسل حقيقي.

وأضاف عابد عناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن تفجير مبنى المخابرات تم بالفعل بسيارة عماد، وأن عماد طلب ثمن السيارة الخاصة به عندما قامت الجماعة الإرهابية باستخدامها لتفجير مبنى المخابرات.

وأشار عابد عناني إلى أنه كان يتمنى الذهاب لـ المنطقة التى تربي فيها الإرهابي عماد، ولكن لم يستطع، وأكد أنه قام بتنفيذ ما تم كتابته فى العمل.

وأوضح عابد عناني أنه جلس مع شخصيات كانت على صداقة بعماد، ومجموعة من الشخصيات التى كانت معه فى دفعته، وأكد أن عماد كان ضابط مثله مثل الإرهابى هشام عشماوي.

ولفت عابد عناني إلى أن عماد كان الشخص الوحيد الذى يؤثر على هشام عشماوي، ولذلك الجميع يعلم أن عماد هو رأس الأفعى.

وكشف أن الإرهابي عماد هو السبب فى خروج هشام عشماوي من الجيش و الانضمام لـ الجماعة الإرهابية، وأن عماد وضع لشهام الخطة للخروج من الجيش ويتلاشي الأخطاء التى وقع فيها.
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