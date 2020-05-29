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أخبار البلد

لو عندك أعراض كورونا.. بهذه الطريقة يمكنك معرفة أقرب مستشفى لـ منزلك

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:27 ص
كورونا في مصر
كورونا في مصر
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محمود مطاوع
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل استخدامات تطبيق "صحة مصر" المقدم من وزارة الصحة المصرية، والذي يوفر عدة خدمات للتوعية والحفاظ على صحة المواطنين خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت هالة زايد، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء، أن تطبيق "صحة مصر"، هو بديل عن المكالمات التليفونية على الخط الساخن ١٠٥، حيثُ يتضمن اجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بمرض كورونا، كما يتيح استقبال البلاغات عن النفس والغير عند حدوث شك بالإصابة بمرض كورونا، وسوف تقوم غرفة العمليات باستلام بيانات المريض والتواصل معه، مشددة على أن جميع البيانات مشفرة ومؤمنة بواسطة الجهات المختصة بالدولة، وينطبق عليها شروط حماية الخصوصية.

وأضافت الوزيرة أن التطبيق يوفر كذلك عناوين وأرقام تليفونات أقرب المستشفيات المنوطة بالكشف والتشخيص لمرض كورونا، مع رسم خرائط توضح موقع هذه المستشفيات، وكيفية الوصول إليها، كما يقوم التطبيق بالتنبيه عند الدخول في مناطق تحتوي على نسب اصابة عالية، أو حجر صحي لمرض كورونا، مع توفير إرشادات عن الاحتياطات الواجب اتباعها داخل هذه المناطق.


وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن تطبيق "صحة مصر" يعرض أيضًا إجراءات العزل المنزلي لحماية النفس والغير، بالإضافة إلى إرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، كما يشرح إرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي، ويساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي عن طريق التسجيل اليومي للتغيرات التي تحدث في الحالة الصحية.

وبحسب الدكتورة هالة زايد فإن التطبيق يتضمن إرشادات الوقاية الشخصية وطرق التعايش مع المرض، والخطة العامة للدولة لحماية المواطنين، كما يعرض الأخبار والمستجدات والإحصائيات اليومية لأعداد المصابين وحالات الشفاء، ويشمل مقالات وفيديوهات ونصائح عامة حول مرض كورونا وكيفية التعامل معه، ويصدر إشعارات وتنبيهات يومية مخصصة لكل فرد على حدة بناء على حالته الصحية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن تطبيق "صحة مصر" يتضمن رابطا داخل البرنامج لتوفير خدمات اضافية من خلال برنامج واتساب، كما يعرض التطبيق روابط لأرقام التليفونات والمواقع الرسمية لوزارة الصحة المصرية، ويتيح إمكانية مشاركة التطبيق مع الغير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة، مؤكدة أن الخدمات المقدمة من خلال التطبيق تخضع للتطوير المتواصل والدائم.


وأشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإطلاق تطبيق "صحة مصر" الإلكتروني والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان من خلاله، معتبرًا أنه خطوة هامة للوصول للمواطن وتطوير قنوات الاتصال معه لتكون متاحة من خلال تطبيق على هاتفه المحمول يقدم له خدمات هامة وأساسية للحفاظ على صحته وسلامة عائلته والمجتمع، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا لتحقيق الأهداف المرجوة لخطتها في مواجهة هذا الوباء.

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