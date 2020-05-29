محمد يوسف: شخصية أبو عميرة في سيناريو الاختيار استفزتني.. فيديو

وصف الفنان محمد يوسف شخصية "أبو عميرة" التكفيري التي جسدها في مسلسل الاختيار، بالشخصية الجاهلة والمجرمة المستفزة.





وأوضح محمد يوسف خلال حواره لـ إكسترا نيوز، أنه عندما قرأ سيناريو الشخصية شعر بالإستفزاز، وشعر بالخوف نظرا لأنها شخصية مجرمة، قتلت أحد أبطال الجيش المصري





ولفت يوسف إلى أن شخصية أبو عميرة التكفيري، كانت إحدى الشخصيات التى تضرر عملها الأرهابي بعد أن سيطر الجيش المصري علي سيناء بقوة، وتخلص من جميع الأنفاق التي كان هو وأمثالة يعتمدون عليها، في أعمالهم الإرهابية.



