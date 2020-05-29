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محمد يوسف: شخصية أبو عميرة في سيناريو الاختيار استفزتني.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:07 ص
الفنان محمد يوسف
الفنان محمد يوسف
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نورهان رأفت
وصف الفنان محمد يوسف شخصية "أبو عميرة" التكفيري التي جسدها في مسلسل الاختيار، بالشخصية الجاهلة والمجرمة المستفزة.

وأوضح محمد يوسف خلال حواره لـ إكسترا نيوز، أنه عندما قرأ سيناريو الشخصية شعر بالإستفزاز، وشعر بالخوف نظرا لأنها شخصية مجرمة، قتلت أحد أبطال الجيش المصري.

ولفت يوسف إلى أن شخصية أبو عميرة التكفيري، كانت إحدى الشخصيات التى تضرر عملها الأرهابي بعد أن سيطر الجيش المصري علي سيناء بقوة، وتخلص من جميع الأنفاق التي كان هو وأمثالة يعتمدون عليها، في أعمالهم الإرهابية.

وتابع أن أبو عميرة لم يجد سوى الانضمام لـ الجماعات التكفيرية، واصفا إياه بالجاهل والمجرم، مضيفا أن مساعد مخرج مسلسل الاختيار هو من رشحه للدور، وكان سعيدا جدا ومتحمسا للانضمام لفريق العمل.
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