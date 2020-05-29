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أخبار العالم

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:50 م
إثيوبيا تعدم 39 من
إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف
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سمر صالح
أعدمت قوات الأمن الإثيوبية 39 شخصا من أنصار المعارضة فى البلاد علاوة على اعتقال الآلاف.

وأعلنت منظمة العفو الدولية إن الإعدامات والاعتقالات التي جرت فى إثيوبيا جاءت بزعم الانتماء الى مجموعة مسلحة في منطقة أوروميا.

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وأضافت منظمة العفو أن الضحايا متهمون بتأييد جيش تحرير أورومو، وهو الجناح المسلح المنشق عن جبهة تحرير أورومو.

وتابعت أن الحكومة الإثيوبية تصنف جيش تحرير أورومو بالحركة الإرهابية و رئيس الوزراء آبى أحمد رفع الحظر عنها.

ولم يصدر أى رد من الجيش الإثيوبي اومن مكتب رئيس الوزراء وشرطة أوروميا وأمهرة على الفور على طلبات للتعليق.
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