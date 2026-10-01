مفاجأة| القهوة تسبب أعراضا لبعض الأشخاص.. تفاصيل

أثارت علاقة تناول القهوة بالصحة تساؤلات عديدة، خاصة بشأن التوقيت والكمية المناسبة، وما إذا كان تناولها في الصباح أو بعد الإفطار قد يسبب أضرارًا للجسم. وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن القهوة لا تمثل مشكلة في حد ذاتها، وإنما يرتبط تأثيرها بكمية الاستهلاك ومدى استجابة الجسم للكافيين.

فنجان القهوة بعد الإفطار

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تناول فنجان من القهوة بعد الإفطار لا يمثل خطورة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تجنب تناولها على معدة فارغة.

وأوضحت أن تناول القهوة في الصباح ليس بالضرورة أمرًا ضارًا لجميع الأشخاص، مشيرة إلى أن الاختلاف الأساسي يعود إلى طبيعة استجابة كل جسم للكافيين.

القهوة قد تسبب أعراضًا لدى بعض الأشخاص

وأشارت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من أعراض واضحة بعد تناول القهوة، من بينها القلق والتوتر والتعرق وزيادة معدل ضربات القلب، وهو ما قد يشير إلى زيادة حساسية الجسم تجاه الكافيين.

وأضافت أنه في هذه الحالة يمكن اللجوء إلى القهوة منزوعة الكافيين «ديكاف»، لتقليل التعرض للكافيين وتجنب الأعراض المزعجة.

ما الكمية المناسبة من القهوة؟

وشددت الدكتورة نهلة عبد الوهاب على أهمية الاعتدال في تناول القهوة، موضحة أن فنجانًا واحدًا يعد كمية كافية، مع إمكانية تناول فنجانين أو ثلاثة لدى بعض الأشخاص، لكنها لا تفضل الإفراط في تناولها.

وأكدت أن القاعدة الأساسية هي الاعتدال ومراعاة استجابة الجسم، إذ إن الإفراط في أي شيء قد يحول فوائده إلى أضرار.