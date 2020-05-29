البحرين تسجل 300 إصابة كورونا جديدة وتعافي 72 حالة

نشرت وسائل الإعلام البحرينية اليوم الجمعة آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 داخل البلاد.





وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 183 حالة لعمالة وافدة، و117 حالة لمخالطين.





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وأكدت السلطات البحرينية أن إجمالي عدد الحالات المصابة وصل إلى 10352 حالة والوفيات وصلت إلى 15 حالة.





وتابعت الصحة أنه تم شفاء 72 حالة من كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات الشفاء 5491.





وقالت الصحة البحرينية إن عدد الحالات المصابة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج وصل إلى 30 حالة، بينهم 9 حالات تحت العناية.