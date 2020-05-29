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فن

نانسي عجرم تتصدر يوتيوب بعد حفل اون لاين

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تصدرت المطربة نانسي عجرم تريند "يوتيوب" بعد احيائها حفل اونلاين منذ يومين واقتربت من المليون مشاهدة.

وكانت وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة لجمهورها بعد إحيائها أول حفل أونلاين لها الثلاثاء الماضي. 


وغردت نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "يمكن في حدود بيناتنا بس نحنا منعرف انو كلنا قلب واحد أقوى من كل شي". 


واضافت: "تعوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ومن يلي بعاد عنا.. خلينا ننبسط ونتشارك بيلي عنا ياه.. الطيبة والحب دايمًا بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو". 


واحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا "أون لاين"،ثالث أيام عيد الفطر من خلال قناتها الخاصة عبر موقع "يوتيوب" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب "لايف" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.


وشاركت نانسي عجرم مؤخرا، في شهر رمضان الماضى، من خلال غناء تتر مسلسل سكر زيادة للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاحا كبيرا، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.





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