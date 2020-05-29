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مرأة

بملابس متشابهة.. ماغي بو غصن بإطلالة شتوية مع جيسي عبدو

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:11 م
ماغي بو غصن
ماغي بو غصن
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آية التيجي
نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن صورا جديدة لها تجمعها مع الفنانة جيسي عبده، وذلك عبر حسابها الشخصي علي  إنستجرام، وقد ظهرت كل منهما بإطلالة شتوية متشابهة مع بعضهم البعض، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لهم.

وعلقت ماغي بو غصن على صورتها قائلة: رح ترجع الضحكة تزيّن وجك وروحك بتعرفي ليه؟/ لأنّك كلك إيمان ومحبة وطاقة حلوة❤️، ولأنك أطيب قلب، بحبك من قلبو لقلبي❤️.


وتألقت ماغي بو غصن مرتدية بلوفر باللون الأسود، وعليه جاكيت فرو كبير باللون النبيتي بأكمام طويلة، وقد اختارت جيسي عبدو نفس الجاكيت في إطلالتها ولكن باللون الأسود، وهو ما أبرز من إطلالة كل منهما.

وظهرت ماغي بو غصن بشعر منسدل عبر أكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي، فيما تركت جيسي عبدو أيضا شعرها منسدلا بنفس الشكل.

ولم تتكلف ماغي بو غصن في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الموف الفاتح، واختارت جيسي عبدو أحمر شفاه باللون النبيتي، وهو ما تناسب مع إطلالة كل منهما.

وأكملت ماغي بوغصن إطلالتها بارتداء بعض المجوهرات الأنيقة في اليد، فقد اختارت خاتما بسيطا على يديها باللون الذهبي المصنوع يدويا، واختارت جيسي عبدو اختيار نفس الخاتم أيضا.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالة كل منهما..
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