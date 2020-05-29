بملابس متشابهة.. ماغي بو غصن بإطلالة شتوية مع جيسي عبدو

صورا جديدة لها تجمعها مع الفنانة جيسي عبده، وذلك عبر حسابها الشخصي علي إنستجرام، وقد ظهرت كل منهما بإطلالة شتوية متشابهة مع بعضهم البعض، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لهم.