نصائح مهمة تطيل عمر سيارتك.. تعرف عليها

سيارتك تعكس شخصيتك، وكلما كانت سيارتك نظيفة ستطيل عمرها فالاهتمام بصيانة المحرك يطيل عمره مدي الحياة في بعض السيارات وبعض السائقين يجهل كيف يطيل عمر سيارنة ففي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح في هذا الشأن.





نصائح لتطيل عمر سيارتك:





1- الصيانة الدورية:

الصيانة الدورية لسيارتك من الضرورات القصوى التي يجب أن تفعلها حتى تقي السيارة من الأعطال والتلف، حيث يجب تغيير الفلاتر والسيور وفحص كهرباء السيارة والكشف على الأجزاء المستهلكة في السيارة وغيرها وتقوم باستبدالها لتبقي المحرك جديد.





2-تفقد السوائل:

يعتمد المحرك علي السوائل ليعمل بأمان وتحمي هذه السوائل منها الزيت التروس من التآكل والتلف، كما تعمل على تبريد محرك السيارة، لذا من المهم جدًا فحص ومراقبة السوائل بصفة دورية مثل زيت المحرك زيت الفرامل زيت الباور زيت الفتيس ومياه التبريد التي يجب فحصها بشكل دوري.





3- اختار الزيت المناسب:

حسب نوع السيارة وموديلها تختلف الزيوت وأيضا تختلف جودة الزيوت من شركة إلى أخرى، لذا يجب أن تكون دقيقًا عند اختيار نوعية زيت المحرك ولا تحاول أن تقوم بشراء نوعيات مجهولة من الزيوت، حتى لا تخسر محرك سيارتك و ابتعد عن الأنواع الرخيصة.





4-راقب لمبات التابلوة:

يجب عليك عدم تجاهل إضاءة اللمبات التحذيرية فى التابلوة لأن كل لمبة تختص بجزء من السيارة، وفي حال تلف هذا الجزء تعمل اللمبة كتحذير لك، وأن أهملتها قد تتفاقم المشكلة وتضر بسيارتك علي المدي البعيد.